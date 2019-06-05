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Çanakkale'deki iskelelerde bayram yoğunluğu

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
Çanakkale'deki iskelelerde bayram yoğunluğu

ÇANAKKALE (AA) - Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler araçlarıyla Eceabat İskelesi'ne geldi. Yoğunlaşan trafik nedeniyle ilçe merkezinde yaklaşık bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Polis ekiplerinin yönlendirmeleriyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alınıyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz yapıldığını belirtti.

Yetkililer, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
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