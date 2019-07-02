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Çanakkale’deki ikinci rüzgâr projesi 112 MW’lık Üçpınar RES tam kapasiteyle devreye girdi

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’de 143 milyon dolarlık yatırıma sahip 112 MW’lık Üçpınar Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesinin tamamını devreye aldı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:56
Çanakkale’deki ikinci rüzgâr projesi 112 MW’lık Üçpınar RES tam kapasiteyle devreye girdi

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’de 143 milyon dolarlık yatırıma sahip 112 MW’lık Üçpınar Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesinin tamamını devreye aldı. Çanakkale’de tamamladığı Kocalar RES’in ardından ikinci rüzgâr projesi olan 112 MW’lık Üçpınar RES projesi ile şirketin rüzgâr santrali portföyü 143 MW’a çıktı. Akfen’in sadece rüzgârdan ürettiği elektrik ile yıllık karşıladığı enerji ihtiyacı 570 bin kişiye ulaştı.



Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, 143 milyon dolarlık yatırım değeri bulunan Çanakkale Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesinde tam kapasiteyle elektrik üretimine geçti. Üçpınar RES’in 112 MW kurulu güç kapasitesine sahip 33 türbini için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan kabul alan Akfen Yenilenebilir Enerji, projeyi tamamlamış oldu.


Yıllık 187 GWs’lık elektriği Türkiye’nin en fazla rüzgâr alan bölgelerinin başında gelen Çanakkale’nin rüzgârından üretecek olan Üçpınar RES, bu sayede 450 bin kişinin de yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. Üçpınar RES’in tamamlanmasıyla su, güneş ile rüzgâr gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine odaklanan Akfen Yenilenebilir Enerji 467 MW gücünde temiz enerji portföyüne ulaştı.



Yarım milyon kişiye rüzgârdan elektrik


2019 yılının Mart ayında yine Çanakkale’de bulunan 30,6 MW kurulu gücündeki Kocalar RES projesini tamamlayarak devreye alan Akfen Yenilenebilir Enerji, Üçpınar RES projesinin de tam kapasiteyle devreye girmesiyle toplam 143 MW’lık rüzgar portföyüne ulaştı. Şirket bu sayede 570 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını sadece rüzgârdan karşılıyor.


Yapılan açıklamada; Akfen Yenilenebilir Enerji, Kocalar ve Üçpınar RES’in yanı sıra 2019 yılı içerisinde Çanakkale’deki 58 MW’lık Hasanoba RES ve Denizli’deki 75 MW’lık Denizli RES projelerinin tamamlanıp elektrik üretimine geçirecek. Böylelikle şirketin 4 rüzgâr elektrik santrali projesindeki kurulu gücü 2019 yılı sonunda 275 MW’a ulaşacak. Şirketin toplam gücü ise inşaası devam eden diğer hidro ve güneş santrallerinin tamamlanması sonrasında 632 MW’a çıkacak.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:56
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