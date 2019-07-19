Çanakkale’deki hırsızlık olayında 3 tutuklama Çanakkale’de toplam 9 hırsızlık olayı ile ilgili yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Çanakkale’de toplam 9 hırsızlık olayı ile ilgili yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Cuma Pazarı, Ezine ve Gelibolu’daki toplam 9 hırsızlık olayında şüpheliler Ali G. (23), Leyla G. (29), Sevim G. (23) ve Mehmet G. (21) kamera görüntüleri ile tespit edilmişti. Şahısların Çanakkale’ye geldikleri ve PTS kayıtları incelendiği esnada aracın Balıkesir Burhaniye-Ayvalık arasında seyir halinde olduğu belirlenmişti. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine bilgi verilerek yakalanan araç sonrası zanlılar adliyeye sevk edildi. Bugün hakim karşısına çıkan zanlılardan Ali G., Leyla G. ve Mehmet G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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