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Çanakkale'deki deprem

Ayvacık'ta meydana gelen, çevre il ve ilçelerden hissedilen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede oluşan hasarın ortadan kaldırılması için çalışmalara gün doğumu ile başlandı- Geceyi evlerinin önünde yaktıkları ateşin başında ve Ayvacık Belediyesi tarafından ilçe merkezinde kurulan çadırlarda geçiren vatandaşlar günün ağarmasıyla evlerini kontrol etmeye gitti

21 Şubat 2019 Perşembe 10:19
Çanakkale'deki deprem

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin ardından oluşan hasar ve ziyanın ortadan kaldırılması için çalışmalara gün doğumu ile başlandı.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem, merkez üssü Tartışık köyünde meydana geldi.

İlk sarsıntının ardından sokağa dökülen vatandaşlar deprem şokunu atlatmalarının ardından evlerini kontrol etti.

Yapılarında çatlak ya da yıkım olanlar köy muhtarlıklarına bilgi verdi. Camilerden yapılan anonslarda ise hasarlı evlere girilmemesi uyarılarında bulunuldu.

Geceyi evlerinin önünde yaktıkları ateşin başında ve Ayvacık Belediyesi tarafından ilçe merkezinde kurulan çadırlarda geçiren vatandaşlar gün doğumuyla evlerini kontrol etmeye gitti. Sabah erken saatlerden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekip, köylerde ön hasar tespit çalışmalarına başladı. Ayvacık Belediyesi de görevlilere teknik ekipman desteğinde bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Psikososyal Destek Ekipleri" ise olay bölgesinde çalışmalarına başladı.

Çalışmalar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ediliyor.

Öte yandan, Türk Kızılayı tarafından Ayvacık'a gönderilen seyyar ikram araçları da öğle yemeği itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:19
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