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Çanakkale'deki deprem

Çanakkale Valiliği: - "Depremin ardından bölgede büyüklükleri 1 ile 3,6 arasında 46 artçı sarsıntı meydana geldi"

21 Şubat 2019 Perşembe 07:27
Çanakkale'deki deprem

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 46 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez üssü Ayvacık'ın Tartışık köyü olan 5 büyüklüğündeki depremin yerin 5,95 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Depremin ardından bölgede büyüklükleri 1 ile 3,6 arasında 46 artçı sarsıntı meydana geldiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, deprem aktivitesinin takip edildiği hatırlatıldı.

İlçe kaymakamlıkları, AFAD, emniyet, jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı, UMKE ve muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği, Ayvacık'ta 15, il merkezi ve diğer ilçelerde 6 kişinin deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu kaydedildi.

Depremde saha tarama bilgilerinin de yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adatepe köyünde 2 konutun, Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun, Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun, Baharlar köyünde 2 konutun, Çaltı köyünde 3 konutun, Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun, Güzelköy köyünde 7 konutun, Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun, Kısacık köyünde 6 konutun, Sazlı köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun, Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu ön bilgi olarak elde edilmiştir. Ayvacık Kaymakamlığınca tertip edilen ekipler çalışmalarına devam etmektedir.

Sabah erken saatlerden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başlanılacaktır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Psikososyal Destek Ekipleri 21 Şubat Perşembe günü olay bölgesinde olacaklardır. İl Özel İdaresi ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri de mahallinde çalışma yapacaklardır. Yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 07:27
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