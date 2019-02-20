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Çanakkale'deki deprem

Çanakkale Valiliği:- "Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır"- "Ayvacık'ta 10'a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmıştır"

20 Şubat 2019 Çarşamba 23:41
Çanakkale'deki deprem

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesince, saat 21.23'te yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesi Tartışık köyünün 3,5 kilometre uzağında olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, sarsıntının yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldiğinin de tespit edildiği aktarıldı.

Depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin acilen toplandığı ve gerekli çalışmalara başladığı duyurulan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İlçe kaymakamlıkları, AFAD, emniyet, jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmıştır. Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır.

Ayvacık'ta 10'a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 23:41
  1. Ayvacık
  2. Deprem
  3. eski evler

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