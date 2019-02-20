Çanakkale'deki deprem İstanbul Valiliği:- "Çanakkale Ayvacık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli deprem sonucu İstanbul dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisinin alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde, Çanakkale Ayvacık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

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