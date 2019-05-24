Çanakkale'deki cinayet Gökçeada'daki evinde cesedi bulunan 86 yaşındaki kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı- Çalınan para ve ziynet eşyaları, zanlıların Gökçeada ve İstanbul'daki evlerinde bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde öldürülmüş bulunan yaşlı adamın katil zanlısı oldukları ve evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Zafir Pinari'nin (86) yalnız yaşadığı evde 13 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin Gökçeada ve İstanbul'da yakaladığı 8 şüpheli, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, evden çalınan eşyalar, zanlıların Gökçeada ve İstanbul'daki evlerinde bulundu. Ele geçirilenler arasında 5 bin 800 avro, 100 dolar, 3 bin 820 lira ile altın bilezik ve yüzük, pasaport, dürbün, 7 sim kart, flaş bellek, plastik kelepçelerin yanı sıra ikisi kurusıkı 4 tabanca ve 97 fişeğin olduğu öğrenildi. Gökçeada ilçesinde 13 Mayıs'ta Rum asıllı Zafir Pinari, Zarife Tepe mevkisindeki yalnız yaşadığı evinde öldürülmüş halde bulunmuştu.

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