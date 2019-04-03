Çanakkale'deki cinayet Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Göçmen'in katil zanlısı yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kişinin katil zanlısı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, önceki gün Halil Göçmen'in (38), İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Göçmen'in katil zanlısının eşkali belirlendi. Şüpheli Ö.İ, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi'nde 1 Nisan'da evine girerken silahlı saldırıya uğrayan Halil Göçmen, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



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