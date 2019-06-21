Çanakkale’de yol kontrolünde satışa hazır uyuşturucu ve kaçak içki yakalandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde jandarma tarafından yapılan narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda uyuşturucu skunk maddesiyle kaçak içki yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği adli makamlarca serbestbırakıldı.

Gelibolu ilçesinde yol kontrol ve arama noktasında durdurulan kamyonette narkotik köpeği ile birlikte yapılan arama sonucunda, 14 adet naylon poşetlere konulmuş satışa hazır toplam 45 gram uyuşturucu madde (skunk), 8 şişe (640 cc) bandrolsüz kaçak viski, 11 adet 45 mililitrelik toplam 495 mililitre kaçak içki yapımında kullanılan sıvı mamul (viski kiti) ve 2 adet pet şişe içerisinde içki yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirilerek, kamyonette bulunan D.A ve T.A isimli şahıslar yakalandı.

Gelibolu Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, olay ile ilgili yakalanan D.A ve T.A isimle şüpheliler gözaltına alınarak, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasına müteakip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi