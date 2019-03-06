Çanakkale’de yol çizgileri yenileniyor
Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından trafik ve yaya güvenliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından trafik ve yaya güvenliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.
Rutin olarak yürütülen program dahilinde trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacı ile kentin çeşitli sokak ve caddelerinde yürütülen yol çizgileri boyama ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler Troya Caddesi’nde yol çizgileri ve yaya yolu yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.
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