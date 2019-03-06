Çanakkale’de yol çizgileri yenileniyor Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından trafik ve yaya güvenliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından trafik ve yaya güvenliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

Rutin olarak yürütülen program dahilinde trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacı ile kentin çeşitli sokak ve caddelerinde yürütülen yol çizgileri boyama ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler Troya Caddesi’nde yol çizgileri ve yaya yolu yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

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