Çanakkale'de yıldırım düşen ormanlık alanda yangın

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ormanlık alana yıldırım düşünce yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Bayramiç Barajı yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesinin ardından dumanlar yükseldi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine 7 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 3 hizmet aracı sevk edildi. Ekiplerin, yanan bölgeye ulaşmakta güçlük çekmesi üzerine söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Söndürülen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.



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