Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Çanakkale 9 ocak kar tatili

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 9 Ocak günü tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar yağışı tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Çanakkale de yerini aldı. Çanakkale'de kar yağışının etkili olmaya devam etmesi üzerine öğrenci ve veliler Çanakkale'de okullar yarın tatil mi? Çanakkale'de okullar 9 ocak çarşamba günü tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. İşte yanıtı...

Çanakkale'de yarın (9 Ocak çarşamba) okullar tatil mi?

Yenice'de eğitime kar engeli

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “Devam etmekte olan kar yağışı sebebiyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 09-01-2019 Çarşamba günü bir gün süreyle ilçe ilk ve orta dereceli okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.