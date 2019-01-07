Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Çanakkale 8 ocak salı kar tatili son dakika

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu illerden biri de Çanakkale oldu. Çanakkale Yenice Kaymakamlığı yarın 8 ocak salı okulların tatil edilip edilmediğine yönelik açıklama yaptı.

Çanakkale - Yenice'de yarın okullar tatil mi?

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın (salı) tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Ocak Salı günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.