Çanakkale'de yarın 26 Şubat Salı okullar tatil edili | Son dakika valilik açıklaması

Çanakkale'de yoğun kar yağışından ötürü Çanakkale Valiliği, pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün ara verdiğini açıkladı. Peki Çanakkale'de okullar yarın da tatil ilan edilecek mi? Çanakkale 26 Şubat 2019 Salı günü kar tatili açıklaması son dakika son durum nedir?

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyorken valilikten açıklama geldi. Çanakkale’de bugün hava durumu çok bulutlu, kar yağışlı ve 0 derece olacak. Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Çanakkale'de üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün il genelinde tatil edildi.

Çanakkale 26 Şubat 2019 Salı günü okullar tatil mi?

Çanakkale'de üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün il genelinde tatil edildi.