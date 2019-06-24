Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu Çanakkale’de uyuşturucu satıcılarına darbe vuruldu.

Çanakkale’de uyuşturucu satıcılarına darbe vuruldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 24 şüpheli gözaltına alındı. 14 Haziran-21 Haziran tarihleri arasında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerde 33 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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