Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonundabir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.22 Mart 2019 Cuma 09:23
Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonundabir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 1 şüpheliye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçu’ kapsamında işlem yapıldı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. Yakalama neticesinde şüpheliden 20,73 gram sentetik Kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet otomatik tüfek, 25 adet 12 calibre tüfek fişeği, 1 adet defter, 1 adet çay kaşığı ele geçirilerek el konuldu.
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