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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:31
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişiden 10 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.


Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan ve sattığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 kişide 10’u serbest bırakıldı, diğer 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu ve 1 tabanca ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:31
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