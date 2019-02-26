0553 313 94 23

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

26 Şubat 2019 Salı 11:05
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.


Çanakkale’de aldığı bir ihbarı değerlendiren Narkotik timleri uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığını belirlediği 12 kişiyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen zanlıların ev ve iş yerberine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1488,19 gram bonzai, 509,65 gram shunk, 305 adet hap, 2,20 gram plaka esrar, 1,71 gram kokain, 2980 TL para ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9’u tutuklanırken, 3 zanlı denetimli olarak serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş’ta rüzgar tersine döndü
    1. Beşiktaş’ta rüzgar tersine döndü
    2. “Yaşama Yol Ver”protokolü imzalandı
    3. Bartın Belediyesi’nden kadınlar..
    4. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek..
    5. “Oyna Kazan” Vodafone Vitrin ailesine..
    6. Yol ekipleri Kahveciler Sokak’ta
    7. 1. Lig’in agresifi Altay
    8. Malatya güreş takımı 1. Oldu
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a evinin önünde..
    10. Bartın Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türk..
    11. KAYÜ’de LÖSEV Yararına Kermes..
    12. Balıkesirli lokantacı tanzim satış..
    13. Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlanmaya..
    14. Tekvando il birincisinden Müdür..
    15. Metabolizma hızlandırmak yaşlandırıyor
    16. Şişli'de işçilerin grevi nedeniyle..
    17. Kahramankazan ‘Sıfır Atık İlçesi’..
    18. Bitlis'te PKK operasyonu: 5 tutuklama
    19. Tapuda rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
    20. Kepez’e 2 yeni eser
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti