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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan biri tutuklandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan biri tutuklandı.


Uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda 23 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 5 şüpheli ve ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 1 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.


Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 382,27 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 125 lira ele geçirildi. Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bütün maddelere ve paraya el konulduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
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