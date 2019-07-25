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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda toplam 41 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:03
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda toplam 41 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


1 Temmuz-22 Temmuz tarihleri arasında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 37 şüpheli ve ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan da 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 1 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza evine teslim edildi, 1 şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla ve 2 şüpheli de savcılıktan olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.


Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 70,14 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 9,61 gram skunk, 0,76 gram kokain ve 6 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildiği ve tüm maddelere el konulduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:03
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