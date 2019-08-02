Çanakkale’de uyuştucu operasyonu: 1 tutuklama
Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılardan biri tutuklandı.02 Ağustos 2019 Cuma 17:53
Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılardan biri tutuklandı.
26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ’Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan 19 şüpheli, Hint keneviri ekimi suçundan 1 şüpheli ve ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan da 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan 1 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 38,1 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 3 kök Hint keneviri, 6,33 gram Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 995 lira ele geçirilerek, tüm maddelere ve paraya el konuldu.
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