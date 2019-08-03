Çanakkale'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Hüseyin Altın'ın (49) kullandığı 17 HP 561 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep Dere (28) idaresindeki 17 HF 415 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücülerden Recep Dere ile diğer otomobildeki Emre Altın, araçlarında sıkışarak yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Hüseyin Altın ile eşi Aysel Altın (47) ise ağır yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar önce Çan Devlet Hastanesine ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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