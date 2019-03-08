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Çanakkale’de trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Köylü köyü yakınlarında lastiği mıcıra kapılan araç yoldan çıkarak takla attı.

08 Mart 2019 Cuma 13:30
Çanakkale’de trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Köylü köyü yakınlarında lastiği mıcıra kapılan araç yoldan çıkarak takla attı.



Bayramiç’te meydana gelen tek yönlü trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bayramiç’e bağlı Köylü Köyü yakınlarında ilerlemekte olan Yusuf Gümüş (50) idaresindeki 17 TK 871 plakalı kamyonet, tekerleklerinin yol kenarındaki mıcıra kapılması sonucu yoldan çıktı. Takla atan araçtan dışarı fırlayan sürücü Gümüş yaralandı. Çevrede ağaç kesimi yapan vatandaşlar, kazayı görerek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaburgalarında kırık ve iç organlarında zedelenme olduğu tespit edilen Gümüş, ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:30
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