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Çanakkale’de tipi vefırtına etkili oluyor

Çanakkale’de tipi ve kuvvetli fırtına etkili oluyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:54
Çanakkale’de tipi vefırtına etkili oluyor

Çanakkale’de tipi ve kuvvetli fırtına etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılırken,feribot seferleri de iptal edildi.


Çanakkale’de tipi ve 53 kilometre hızla esen fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşullarıdeniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri Boğaz’ın saat 09.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Durum telsiz kanalından gemi kaptanlarına iletildi. Boğaza giriş yapamayan gemiler demir attıkları bölgece beklemeye başladı.


Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir,Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapsekiarasındaki seferlerin geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.


Çanakkale- Çan Karayolu üzerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı bölgede bulunan ormanlık alanı beyaza bürüdü.İl Özel İdaresi ekipleri meydana gelebilecek buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.


Trafik ekipleri sürücüleri bilgilendirip, uyarılarda bulunuyor. Şehre ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı. İl genelinde kapalı yolun ise olmadığı öğrenildi.


Lapseki ‘de tipi etkili oluyor


Lapseki ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Deniz seviyesinde sert esen poyraz ile birlikte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede kurulan halk pazarında az sayıda tezgah açan esnaflar vatandaşın sebze ve meyve talebini karşıladı. Bursa-İzmir kara yolunda ekipler aralıksız olarak yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Deniz seviyesinden 400 metre yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. bünyesinde yer alan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri ile Çardak-Gelibolu deniz seferleri iptal edildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:54
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