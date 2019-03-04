Çanakkale'de terör propagandası operasyonu Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı faaliyet kapsamında Çanakkale'nin Gelibolu ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçelerinde sosyal paylaşım sitelerinde bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak övücü paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda iki ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda B.A, B.E, İ.D, S.Ö, ve Z.K. yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 10 sim kart, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı ve 1 pasaport ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve B.E. hakimlikçe tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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