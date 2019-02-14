Çanakkale’de tavuk hırsızlığı Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde tavuk hırsızlığı yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde tavuk hırsızlığı yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi arkasında bir tavuk çiftliğinde çuvallar içinde 14 tane tavuğu çalan 5 kişiyi yaşanan kovalamacanın ardından suçüstü yakaladı. S.B. (17), Ö.A. (17), B.S. (19), R.E. (19), U.Y. (17) gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.Emniyettekiişlemlerin ardından şüphelilerden S.B. (17), Ö.A. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çanakkale Cezaevi’ne gönderildi.

3 şüpheli B.S. (19), R.E. (19), U.Y. (17) ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tavuklar polisler ekiplerince sahibine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.