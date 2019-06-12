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Çanakkale’de sürücülere havadan denetim

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde havadan trafik denetimleri gerçekleştirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:47
Çanakkale’de sürücülere havadan denetim

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde havadan trafik denetimleri gerçekleştirildi.


Ekiplerce“algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi maksadıyla, havadan trafik denetimi için görevlendirilen Mİ-17 genel maksat helikopteri ile sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme konularında havadan denetimi yapıldı. Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatılarak trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda ikazlar yapıldı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca altıncısı yapılan havadan denetim faaliyeti için Eceabat İlçesi Kilitbahir yol kontrol noktası, Gelibolu İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yol kontrol noktası ile Lapseki İlçesi Umurbey il yolu yol kontrol noktalarında yapılaneş zamanlı kontrollerde 7 araç sürücüsü hakkında 1.137,00 TL idari para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:47
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