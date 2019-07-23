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Çanakkale’de STK ve muhtarlar toplantısı yapıldı

Çanakkale AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve muhtarların katıldığı bir toplantı düzenlendi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:42
Çanakkale’de STK ve muhtarlar toplantısı yapıldı

Çanakkale AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve muhtarların katıldığı bir toplantı düzenlendi.



Polis Denizevi’nde gerçekleşen buluşmaya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız da katıldı. Protokol heyeti toplantıda STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.



“Beraber çalışma döneminin başladığı tertemiz bir süreç”


Buluşmada bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, perşembe günü geç saatte meclisi kapattıklarını belirterek, "Cuma günü hemen Çanakkale’mize geldik. Lapseki’de bir takım ziyaretler yaptık. Pazar günü Biga’da yine aynı programlarımız vardı. Dün Çıplak Köyümüzde açılışlarımız vardı. Bugün de sizinle resmi toplantımızı yapıyoruz. Allah ömür ve sağlık verirse tüm yaz döneminde muhtarlarımızın dertlerini dinlemek istiyoruz. Çünkü şu topraklar hem tarihiyle hem fiziki güzelliğiyle dünyada çok az yerde olan nimetler. Birçok şehirde nehir akar, ama içinde deniz akan şehir birkaç tanedir. Çanakkale, Cumhuriyetimizin ön sözüdür. Cumhuriyetimizin ön sözü olan bu topraklar, 17 yıldan beri bizlere sahip çıktılar. Seçimleri bitirdik.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 4 sene bu ülkenin başında Cumhurbaşkanıdır. Sizler muhtar oldunuz, köyünüzün 5 sene muhtarısınız. Yani beraber çalışma döneminin başladığı tertemiz bir süreçten bahsediyoruz” şeklinde konuştu.



“Şehitliğimizin üstü kadar altı da müze”


Programda konuşma yapan bir diğer isim ise AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’ydu. Seçim dönemi sonrası yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini vurgulayan İskenderoğlu,“Hem STK’larımızla hem teşkilatımızla, muhtarlarımızla birlikte olarak Çanakkale’mizin sorunlarını konuşmak ve sizlerle de hasret gidermek istedik. Biz her şeyden önce Çanakkale’nin temsilcileriyiz. Kalbimiz Çanakkale için çarpıyor. Ankara’da yaptığımız her çalışmayı Çanakkale’ye, Çanakkale çocuklarına yaptığımız yatırım olarak görüyoruz. Türkiye’ye yaptığımız yatırım olarak görüyoruz. Biliyorsunuz, seçimlerin arkasından hemen meclise geçtik ve yoğun bir programa dahil olduk. Üst üste kanunlar çıkardık. Çanakkale’de deniz altı dalışı ile ilgili bir sıkıntımız vardı. Askeri bir alan olduğu için dalış yapılamıyordu. Denizin altında 60’dan fazla yatan gemimiz var. Şehitliğimizin üstü kadar altı da müze. Bunun için özel bir izin çıkardık. Çanakkale’ye gelecek olan yabancı turist demek, döviz demek. Köylerimize, ilçelerimize, şehrimize katma değer kazandırmak demek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:42
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