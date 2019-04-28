Çanakkale’de şoför adayları yazılı ve uygulamalı sınavdan geçti

Çanakkale’de, Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği gereği halk otobüslerinde çalıştırılmak üzere başvurusu bulunan 1’i kadın aday olmak üzere toplam 40 şoför adayı, Şoför Seçim Komisyonu tarafından yazılı ve uygulamalı iki sınava tabi tutuldu.

Başvuruda bulunan şoförler ilk olarak trafik bilgisi ve davranış psikolojisi sınavına katıldı. Bu sınavda başarılı olan 36 şoför adayı sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazandı.

Düzenlenen şoför sınavında 36 şoför adayı ve daha önceki tarihlerde sözlü ve uygulamalı sınavda başarısız olan 1 şoför adayı sözlü ve uygulamalı sınava tabii tutulurken, sınavda 32 şoför adayı başarılı olarak, halk otobüslerinde çalışmaya hak kazandı. Başarılı olan şoförlere Kentkart firması yetkili kişisi tarafından sürücü paneli ve validatör kullanımı hakkında gerekli eğitim verildi.