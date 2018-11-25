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Çanakkale'de soba zehirlenmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı kocanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

25 Kasım 2018 Pazar 19:50
Çanakkale'de soba zehirlenmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'ninGelibolu ilçesi, Bolayır köyünde yaşayan Kadriye (69) ve Mümin İnan (76) çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen ekipler yaptıkları kontrolde Kadriye ve Mümin İnan'ı hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Servis ekipleri kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin hayaını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:50
  1. Çanakkale
  2. gelibolu

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