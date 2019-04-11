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Çanakkale’de silahlı çete çökertildi

Çanakkale’de 14 kişilik silahlı çete çökertildi.

11 Nisan 2019 Perşembe 11:03
Çanakkale’de silahlı çete çökertildi

Çanakkale’de 14 kişilik silahlı çete çökertildi.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lazlar lakabı ile tanınan, planlı eylemler ile esnafa baskı uygulayan, iş yeri sahiplerini silah ve tehdit ile korkutarak yerleri ellerinden almak isteyen grubu incelemeye aldı. Asayiş ekiplerince, U.T’nin ele başı olduğu 14 kişilik silahlı örgütün birlikte "yağma, silahla tehdit, ölümle tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, silah teşhiri, hakaret" olmak üzere farklı 16 ayrı suç işlediği tespit edildi.


8 Nisan 2019 Pazartesi günü Çanakkale ve Trabzon’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda U.T., O.T, İ.B, Ü.G, B.B, C.K, A.A, O.S, Ü.U, A.S, Z.K, C.Ş, Z.K. ve Ü.U. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 tabanca ve 1 tüfek olmak üzere 7 adet ateşli silah, silahlara ait 57 adet mermi, 7 adet av tüfeği kartuşu ve 1 adet muşta ele geçirildi ve şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarına el konuldu. Operasyon neticesinde yakalanan 12 şüpheliden 2 tanesi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan 10 şüpheli Çanakkale Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 11:03
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