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Çanakkale'de sahilde bulunan caretta caretta koruma altına alındı

24 Şubat 2019 Pazar 10:04
Çanakkale'de sahilde bulunan caretta caretta koruma altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde sahilde bulunan canlı caretta caratta jandarma ekipleri tarafından koruma altını alındı.

Alınan bilgiye göre, Eceabat'a bağlı Kilitbahir köyü sahilinde bir caretta caretta bulunduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaklaşık 80 santimetre boyunda ve 20 kilogram ağırlığındaki caretta carettanın canlı olduğunu tespit etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi yetkilileriyle irtibata geçen ekipler, kaplumbağayı İlçe Jandarma Komutanlığına götürerek koruma altına aldı.

Caretta carettanın daha sonra yetkililer tarafından teslim alınarak ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüleceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:04
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