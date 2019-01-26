0553 313 94 23

Çanakkale’de sağanak ve şiddetli rüzgar

Ayvacık ilçesinde 25 metre uzunluğundaki bir servi ağacı fırtına nedeniyle devrildi- Şiddetli yağış, Biga ilçesinde yolda çökmeye neden oldu

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:21
Çanakkale’de sağanak ve şiddetli rüzgar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki 25 metrelik servi ağacı, kuruma ait bir aracın üzerine devrilerek hasara yol açtı.

Ahmetçe köyünde bir ahırın çatısı uçtu. Keçikaya köyünde ise ahşap ve demir elektrik direkleri yıkıldı. Yıkılan direkler enerji kesintisine neden oldu. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) yetkilileri, yıkılan direklerin yeniden dikilmesi için çalışma başlattı. Köye 16 saattir elektrik verilemiyor.

- Köy yolunda çökme

Biga ilçesine bağlı Çömlekçi ile Karaağaç köyleri arasındaki yolda, şiddetli yağış yüzünden çökme meydana geldi.

Çömlekçi Köyü Muhtarı Osman Yavaş, AA muhabirine, köy yolunun çıkış bölümündeki 200 metrelik kısmının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Ekmeklerini bile komşu köyleri Karaağaç'tan aldıklarını belirten Yavaş, "Bu yol bizim için çok önemli. Şu an köyümüzün can damarlarından biri tıkandı. Bir an önce yapılmasını istiyoruz." dedi.

İlgililerin yolda incelemelerde bulunduğunu dile getiren Yavaş, İlçe Özel İdare Müdürlüğü yetkililerince izin alındıktan sonra orman içinden yeni yol yapılacağını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:21
  1. Çanakkale
  2. fırtına
  3. sağanak
  4. şiddetli yağış
  5. yol çökmesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mesut Yılmaz ameliyat oldu | Mesut Yılmaz sağlık durumu
    1. Mesut Yılmaz ameliyat oldu | Mesut..
    2. Doğan Ürgüp kimdir? BBP Sivas belediye..
    3. ‘Dua’nın ‘dua’ya durması
    4. Youtuberlara "Diva Sendromu" uyarısı
    5. Sol kırması Nevşin Mengü rotayı ABD'ye..
    6. Akif Çağatay Kılıç'tan AKPM'de tarihi..
    7. Holokost’u andı Gazze’yi unuttu!
    8. Türkiye'den Rusya'ya 30 bin tonluk dev..
    9. 32 yıldır bu işi yapıyor! Yaptığı işi..
    10. Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına
    11. Sabah kümese girdiğinde hayatının..
    12. Filistin hastanelerindeki çocuklar..
    13. Genç tekvandocu 5. Türkiye..
    14. Erdoğan özellikle sormuştu! Başkan..
    15. Tokadı unutturmak isteyen 'Bidon Kafa'..
    16. Türkiye’den Süleymaniye’ye ilk uçak..
    17. Eşinin arkadaşlarına kefil oldu,..
    18. ANALİZ - Dünya Ekonomik Forumu'nun..
    19. Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor! Yeni..
    20. 600 yıllık zeytin ağacı tescillenmeyi..
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı