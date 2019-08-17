Çanakkale'de otobüs devrildi! Yaralılar var
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:34
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BTV 699 plakalı bir seyahat firmasına ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye, polis vesağlık ekipleri sevk edildi.
Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.
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