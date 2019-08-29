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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de merkeze bağlı Kalabaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını kontrol altına almak için olay yerine çok sayıda ekip ve arazöz sevk edilirken üç helikopterle de destek veriliyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:25
Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğünce olay yerine çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca üç helikopterle destek veriliyor.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin, Kalabaklı köyündeki yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:25
  1. Orman İşletme Müdürlüğü
  2. arazöz
  3. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
  4. Kalabaklı köyü
  5. ormanlık alanda çıkan yangın

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