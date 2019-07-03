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Çanakkale'de orman yangını

Gelibolu ilçesinde tarım arazileri ile ormanlık alanın kesiştiği bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Bayırköy mevkisinde, tarım arazileri ile ormanlık alanın kesiştiği bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için 5 helikopter, 15 arazöz ve bir dozer ile çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
  1. Çanakkale
  2. Gelibolu
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  4. orman yangını

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