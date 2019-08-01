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Çanakkale’de ölüm böyle teğet geçti

Çanakkale’de meydana gelen trafik kazaları (MOBESE) kameralarına yansıdı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
Çanakkale’de ölüm böyle teğet geçti

Çanakkale’de meydana gelen trafik kazaları (MOBESE) kameralarına yansıdı.


Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik hareketliliği, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı MOBESE kameraları tarafından sürekli görüntüleniyor. Kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri göz önüne seriliyor.


Atatürk Caddesi üzerinde trafik ışıklarında bir otomobille minibüsün çarpışması kameraya yansıdı. Kazada bir kişi ise hafif yaralandı. Emniyet Müdürlüğü, bu görüntülerle sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
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