"Çanakkale'de olduğu gibi vatan sevgisiyle yola düştük"

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Ankara'da helikopterden açılan ateş sonucu babası ve kardeşiyle yaralanan iki kardeş, yaşadıkları o geceyi unutamıyor.

Ankara'da yaşayan baba Salih Yıldız (54) ile çocukları Nuriye (34), Murat (32) ve Olgun Yıldız (22), FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki kalkışma girişimi gecesi, darbecilere direnmek için sokağa çıktı.

Yıldız ailesi arabalarıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü yakınına geldiğinde darbeci pilotlar tarafından helikopterden sivil halkın üzerine ateş açıldı.

Saldırıda baba Salih ve 3 çocuğu vücutlarının çeşitlerinden yaralandı.

Yıldız ailesi bir süre hastanede tedavi gördü. O süreçte yoğun bakıma alınan Olgun Yıldız, doktorların "yaşaması mucize" demesine rağmen iradesi ve yakınlarının duasıyla hayata tutundu.

Yaralanan baba ve 3 çocuğuna Devlet Övünç Madalyası ve Gazilik Beratı verildi.



İşleri dolayısıyla yaşamlarını Aydın'da sürdüren Nuriye ve kardeşi Olgun Yıldız, yaşadıkları o geceyi hala unutamıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Nuriye Yıldız, 15 Temmuz günü, iki kardeşinin eve gelerek darbecilere karşı direnmeye gideceklerini söylediğini ifade etti.

Daha sonra babasıyla onlara katılarak Türk bayraklarıyla sokağa çıktıklarını anlatan Nuriye Yıldız, şöyle konuştu:

"Vatanı savunmak için kadın erkek fark etmiyor. 'Bu devlet bu millet benim' diyerek çıktık. Hiç tereddüt etmeden gittim. 'Kadınım, nasıl yaparım' şeklinde bir düşüncem olmadı. Hasta olan annemi evde bırakıp ailecek dışarı çıktık. Aracımızla ilerlerken silah sesleri geldi. Emniyetin oraya geldiğimizde bizim araç patladı. İnanılmaz bir sesti, hiçbir şey duyamıyorduk. Kardeşim Olgun ağır yaralanmıştı. Mermilerden biri başımın üstünden arabaya girmiş. Kapı parçalandığı için zor çıktık. Babam ve ağabeyimde de kanlar vardı."

- "Ölseydi vatan için şehit olacaktı"

O esnada bir doktorun kendilerini hastaneye yetiştirdiğini ifade eden Yıldız, vatan için bir şeyler yapmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Bazı kişilerin kardeşi için "Ya ölseydi ne olacaktı" şeklinde konuşmalar yaptığına dikkati çeken Yıldız, bu kişilere de 'Ölseydi vatan için şehit olacaktı. 'Vatan sağ olsun' derdim' şeklinde cevaplar verdiğini vurguladı.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Başkaları gelip ülkemize sığınabilir ama bizim sığınacağımız kimsemiz yok. Çanakkale ve Sakarya'dan sonra şimdi de 15 Temmuz destanımız oldu. 'Vatan bizim, kimseye vermeyiz' dedik. Halkın seçtiği, uygun gördüğü insana saygı duymamız lazım. Bu, görüş meselesi değil, bu vatan ve kendi bağımsızlığımızın meselesi." diye konuştu.

- "Bu yara vatan için kaldı"

Olgun Yıldız ise FETÖ'cü hainlere vatanı bırakmamak için sokağa çıktıklarını ifade etti.

O gece korkmadan bayraklarla sokağa çıktıklarını kaydeden Yıldız, şunları söyledi:

"O gece tereddüt etmeden canımızı vermeye çıktık. Çok şükür vatan için kanımı dökmek nasip oldu. Çanakkale'de olduğu gibi vatan sevgisiyle yola düştük. 'Onların silahı varsa bizim inancımız, bayrağımız var' dedik. Çok şükür Allah da bize yardım etti. Boynumdaki kurşun izi için estetik ameliyatı olma yönünde öneriler geldi. 'Bu yara 15 Temmuz'dan bana vatan için kaldı' düşüncesiyle estetiği aklımın ucundan geçirmedim."