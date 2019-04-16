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Çanakkale’de ‘nitelikli yağma’ operasyonu: 5 tutuklama

Çanakkale’de, ‘tefecilik’ ve ‘nitelikli yağma’ iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 7’i kişiden 5’i tutuklandı.

16 Nisan 2019 Salı 10:04
Çanakkale’de ‘nitelikli yağma’ operasyonu: 5 tutuklama

Çanakkale’de, ‘tefecilik’ ve ‘nitelikli yağma’ iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 7’i kişiden 5’i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) görevlilerince, TCK 241 Tefecilik ve TCK 149 Nitelikli Yağma suçu kapsamında yapılan çalışmalar sonucu S.Ç., T.Ç., O.Ç., Y.Ç., Y.Ç., B.Ç., D.Ç., isimli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru 4 adet 50 bin 700 TL’lik senet, 5 adet tapu senedi, 2 adet tapu senedi fotokopisi, 1 adet kredi sözleşme senedi, 1 adet araç sözleşmesi, 1 adet kaşeli 225 bin TL’lik alacak sözleşmesi, 1 adet satış sözleşmesi, 1 adet tabanca, 287 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ve 10 adet dolu av tüfeği fişeği, 3 adet şarjör bulunarak, el konuldu.


Cumhuriyet Başsavcılığına çıkartılan şüphelilerden D.Ç. ve Y.Ç., adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Zanlılardan S.Ç., T.Ç., O.Ç., Y.Ç. ve B.Ç. ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 10:04
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