Çanakkale'de makilik alanda yangın Ezine ilçesinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgede çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Kemallı köyü mevkisinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, Çanakkale Orman İşletmesince helikopterle destek veriliyor. Ekipler, alevleri kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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