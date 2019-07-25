Çanakkale’de korkutan yangın Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan bir döküm atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede atölyenin yanındaki ahşap eve sıçradı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan bir döküm atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede atölyenin yanındaki ahşap eve sıçradı.

Fatih Mahallesi Mercan Sokak’ta Halil Avcı’ya ait kullanılmayan eski döküm atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede atölyenin yanında bulunan eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın daha da büyümeden kontrol altına alınırken, atölyenin üstünde bulunan 4 arı kovanı da yanınca arılar kovanları terk etti. Arıların kovandan dağılması üzerine itfaiyeciler zor anlar yaşadı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, atölye kullanılamaz hale geldi.

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