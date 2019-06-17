Çanakkale'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 07.47'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Kısa süren deprem Ayvacık ve Çanakkale Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 13.1 km derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Çanakale'nin Ayvacık ilçesi olan deprem, saat 07.47 sıralarında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Mısvak köyü, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.



06.05'de ise 2.6 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

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