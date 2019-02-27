0553 313 94 23

Çanakkale’de kış mevsiminde incir ağacı meyve verdi

Çanakkale’de kış ortasında yapraksız incir ağacının meyve vermesi vatandaşları şaşırttı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:36
Çanakkale’de kış mevsiminde incir ağacı meyve verdi

Çanakkale’de kış ortasında yapraksız incir ağacının meyve vermesi vatandaşları şaşırttı.


Çanakkale kordon boyundaki belediye yat limanı girişinde kayalıklarda bulunan incir ağacının kış ortasında yaprak açmadan meyve verdiğini gören vatandaşlar şaşırdı.


Çan ilçesinden hafta sonu ziyaret için Çanakkale’ye gezmeye geldiğini söyleyen Cahit Tuna, “Çanakkale Yat Limanı girişindeki kayalıklarda incir ağaçları meyve vermiş. Gerçekten bu mevsimde bunu görmek enteresan” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her işçi için aylık bin 618 TL destek
    1. Her işçi için aylık bin 618 TL destek
    2. Asya borsaları
    3. (Özel) Hasta yakını tarafından yolu..
    4. Bitlis’te "Kur’an-ı Kerim Tilaveti"..
    5. Aralıklı dişlere bonding ile son..
    6. Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma..
    7. Çeltik samanı göz ardı ediliyor
    8. Vanlı öğrenciler, ceviz yapraklarından..
    9. ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen..
    10. Sarıkamış yeniden beyaza büründü
    11. FETÖ’den araması bulunan eski yüzbaşı,..
    12. Kendi beceremedi! Onlara gaz verdi
    13. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı..
    14. Pakistan Hindistan savaşı mı çıktı?..
    15. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    16. Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri..
    17. Başkale’de araziye gömülü 12 büyük tüp..
    18. Çanakkale’de kış mevsiminde incir..
    19. Mersin'de tefecilik operasyonu
    20. Gözü yaşlı babanın tek hayali kızının..
    21. Mavi Vatan-2019 tatbikatının Akdeniz..
    22. Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut..
    23. Türk Kızılay’ı yardım elini uzatıyor
    24. Serbest piyasada döviz fiyatları
    25. Ümmetin dirilişine adanan bir ömür
    26. Başkan Yücel, Hacımehmetli ve çevre..
    27. Boş zamanlarını üreterek..
    28. Efkan Ala: "CHP milletin değerleriyle,..
    29. Döviz kurları
    30. Tunceli’de çiftçilere mazot ve gübre..
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız