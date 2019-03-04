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Çanakkale'de kesin aday listesi ilan edildi

Çanakkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:24
Çanakkale'de kesin aday listesi ilan edildi

Çanakkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çanakkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Çanakkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

 

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Çanakkale Belediyesi: Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)

Merkez Kepez Beldesi: Alper Altınok

Ayvacık: Mehmet Ünal Şahin

Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Halil Zahit Mert

Biga: Bülent Erdoğan

Biga Karabiga Beldesi: Ahmet Elbi

Biga Gümüşçay Beldesi: Adnan Pastırmacı

Bayramiç: Saadettin Arslan

Çan: Abdurrahman Kuzu

Çan Terzialan Beldesi: Tuncay Göymen

Yenice: Veysel Acar

Yenice Kalkım Beldesi: İbrahim Taşkın

Eceabat: Adem Ejder

Gelibolu: Bülent Çetin

Gelibolu Evreşe Beldesi: Ali Kamil Soyuak

Gelibolu Kavakköy Beldesi: Yağmur Erçoban

Lapseki: Eyüp Yılmaz

Lapseki Çardak Beldesi: Ahmet Öztürk

Lapseki Umurbey Beldesi: Nail Pekşen

Ezine: Güray Yüksel

Ezine Geyikli Beldesi: Mevlüt Oruçoğlu

Gökçeada: Muzaffer Dağlar

Bozcaada: Erdoğan Madak

- Cumhuriyet Halk Partisi

Çanakkale Belediyesi: Ülgür Gökhan (Millet İttifakı)

Merkez Kepez Beldesi: Birol Aslan

Ayvacık: Mesut Bayram

Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Cengiz Balkan

Biga: İsmail Işık

Biga Karabiga Beldesi: Muzaffer Karataş

Biga Gümüşçay Beldesi: Engin Özalp

Bayramiç: Mert Uygun

Çan: Bülent Öz

Çan Terzialan Beldesi: Feride Demirbaş

Eceabat: Metin Övün

Gelibolu: Mustafa Özacar

Gelibolu Evreşe Beldesi: Şefik Ay

Gelibolu Kavakköy Beldesi: Necati Kopça

Lapseki Umurbey Beldesi: Erdal Doğan

Lapseki Çardak Beldesi: Metin Semerci

Ezine: Halil Büyükerol

Ezine Geyikli Beldesi: Ercan Yılmaz

Bozcaada: Hakan Can Yılmaz

- Milliyetçi Hareket Partisi

Merkez Kepez Beldesi: Serkan Ön

Ayvacık: Selçuk Gedik

Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Mualla Tunçel

Bayramiç: Şuayip Başaran

Çan Terzialan Beldesi: Arif Yumuşak

Yenice: Levent Akyol

Yenice Kalkım Beldesi: Özgür Demirtaş

Eceabat: Engin Derse

Gelibolu: Mehmet Eligül

Gelibolu Kavak Beldesi: İbrahim Bartın

Gelibolu Evreşe Beldesi: Fatih Erer

Lapseki Umurbey Beldesi: Aliye Ertopçu

Ezine: Ali Teyfik Aytimurer

Ezine Geyikli Beldesi: Doğan Labar

Gökçeada: Ertan Erdoğan

Bozcaada: Özgür Acar

 

- İYİ Parti

Yenice: Osman Nuri Duran

Eceabat: Saim Zileli

Lapseki: Gani Mehmet Ekim

Ezine: Zühtü Şansal Erdil

Gökçeada: Ünal Çetin (Millet İttifakı)

 

- Saadet Partisi

Çanakkale Belediyesi: Cemil Pehlivan

Merkez Kepez Beldesi: Ramazan Doğan

Ayvacık: Faruk Gönül

Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Erbah Ustaoğlu

Biga: Adnan Kömürcü

Biga Karabiga Beldesi: Hamidullah Orakçı

Biga Gümüşçay Beldesi: Zekai Uluçay

Bayramiç: Ali Algül

Çan: Orhan Görmez

Çan Terzialan Beldesi: Tayyip Talha Peker

Yenice: İsmail Tütüncü

Yenice Kalkım Beldesi: Hüseyin Karakaçan

Eceabat: Cumhur Aydın

Gelibolu: Bünyamin Ünlü

Gelibolu Evreşe Beldesi: Hamit Puhaloğlu

Gelibolu Kavakköy Beldesi: Mehmet Yenice

Lapseki: Ayhan Söndür

Lapseki Çardak Beldesi: Ramazan Saltuk Buğra Güleç

Lapseki Umurbey Beldesi: Osman Semi Ceylan

Ezine: Mustafa Erol

Ezine Geyikli Beldesi: Bülent Kardaş

Gökçeada: Kadir Baş

Bozcaada: Hüseyin Algül

 

- Bağımsız Türkiye Partisi

Çanakkale Belediyesi: Şehabettin Kısa

Merkez Kepez Beldesi: Necat Acar

 

- Büyük Birlik Partisi

Çanakkale Belediyesi: Hakan Havuz

 

- Demokratik Sol Parti

Çanakkale Belediyesi: Aydeniz Taşova

Merkez Kepez Beldesi: Erhan Özel

Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Melike As

 

- Vatan Partisi

Gelibolu: Serkan Özbakır

Gelibolu Kavak Beldesi: Serkan Avcı

Biga: Hüseyin Çimen

- Türkiye Komünist Partisi

Çanakkale Belediyesi: Reyhan Yıldırım

Gökçeada: Ferruh Taşdelen

 

- Çanakkale Bağımsız

Çanakkale Belediyesi: İlyas Terzi

Merkez Kepez Beldesi: Gökhan Bayram

Ezine: Ali Altan

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:24
  1. Bartın
  2. Aydın
  3. 2019 yerel seçimleri
  4. aday listeleri
  5. Çanakkale
  6. Mahalli İdareler Genel Seçimleri

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