Çanakkale'de kesin aday listesi ilan edildi Çanakkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çanakkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Çanakkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Çanakkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Belediyesi: Ayhan Gider (Cumhur İttifakı) Merkez Kepez Beldesi: Alper Altınok Ayvacık: Mehmet Ünal Şahin Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Halil Zahit Mert Biga: Bülent Erdoğan Biga Karabiga Beldesi: Ahmet Elbi Biga Gümüşçay Beldesi: Adnan Pastırmacı Bayramiç: Saadettin Arslan Çan: Abdurrahman Kuzu Çan Terzialan Beldesi: Tuncay Göymen Yenice: Veysel Acar Yenice Kalkım Beldesi: İbrahim Taşkın Eceabat: Adem Ejder Gelibolu: Bülent Çetin Gelibolu Evreşe Beldesi: Ali Kamil Soyuak Gelibolu Kavakköy Beldesi: Yağmur Erçoban Lapseki: Eyüp Yılmaz Lapseki Çardak Beldesi: Ahmet Öztürk Lapseki Umurbey Beldesi: Nail Pekşen Ezine: Güray Yüksel Ezine Geyikli Beldesi: Mevlüt Oruçoğlu Gökçeada: Muzaffer Dağlar Bozcaada: Erdoğan Madak



- Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Belediyesi: Ülgür Gökhan (Millet İttifakı) Merkez Kepez Beldesi: Birol Aslan Ayvacık: Mesut Bayram Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Cengiz Balkan Biga: İsmail Işık Biga Karabiga Beldesi: Muzaffer Karataş Biga Gümüşçay Beldesi: Engin Özalp Bayramiç: Mert Uygun Çan: Bülent Öz Çan Terzialan Beldesi: Feride Demirbaş Eceabat: Metin Övün Gelibolu: Mustafa Özacar Gelibolu Evreşe Beldesi: Şefik Ay Gelibolu Kavakköy Beldesi: Necati Kopça Lapseki Umurbey Beldesi: Erdal Doğan Lapseki Çardak Beldesi: Metin Semerci Ezine: Halil Büyükerol Ezine Geyikli Beldesi: Ercan Yılmaz Bozcaada: Hakan Can Yılmaz



- Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Kepez Beldesi: Serkan Ön Ayvacık: Selçuk Gedik Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Mualla Tunçel Bayramiç: Şuayip Başaran Çan Terzialan Beldesi: Arif Yumuşak Yenice: Levent Akyol Yenice Kalkım Beldesi: Özgür Demirtaş Eceabat: Engin Derse Gelibolu: Mehmet Eligül Gelibolu Kavak Beldesi: İbrahim Bartın Gelibolu Evreşe Beldesi: Fatih Erer Lapseki Umurbey Beldesi: Aliye Ertopçu Ezine: Ali Teyfik Aytimurer Ezine Geyikli Beldesi: Doğan Labar Gökçeada: Ertan Erdoğan Bozcaada: Özgür Acar - İYİ Parti Yenice: Osman Nuri Duran Eceabat: Saim Zileli Lapseki: Gani Mehmet Ekim Ezine: Zühtü Şansal Erdil Gökçeada: Ünal Çetin (Millet İttifakı) - Saadet Partisi Çanakkale Belediyesi: Cemil Pehlivan Merkez Kepez Beldesi: Ramazan Doğan Ayvacık: Faruk Gönül Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Erbah Ustaoğlu Biga: Adnan Kömürcü Biga Karabiga Beldesi: Hamidullah Orakçı Biga Gümüşçay Beldesi: Zekai Uluçay Bayramiç: Ali Algül Çan: Orhan Görmez Çan Terzialan Beldesi: Tayyip Talha Peker Yenice: İsmail Tütüncü Yenice Kalkım Beldesi: Hüseyin Karakaçan Eceabat: Cumhur Aydın Gelibolu: Bünyamin Ünlü Gelibolu Evreşe Beldesi: Hamit Puhaloğlu Gelibolu Kavakköy Beldesi: Mehmet Yenice Lapseki: Ayhan Söndür Lapseki Çardak Beldesi: Ramazan Saltuk Buğra Güleç Lapseki Umurbey Beldesi: Osman Semi Ceylan Ezine: Mustafa Erol Ezine Geyikli Beldesi: Bülent Kardaş Gökçeada: Kadir Baş Bozcaada: Hüseyin Algül - Bağımsız Türkiye Partisi Çanakkale Belediyesi: Şehabettin Kısa Merkez Kepez Beldesi: Necat Acar - Büyük Birlik Partisi Çanakkale Belediyesi: Hakan Havuz - Demokratik Sol Parti Çanakkale Belediyesi: Aydeniz Taşova Merkez Kepez Beldesi: Erhan Özel Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Melike As - Vatan Partisi Gelibolu: Serkan Özbakır Gelibolu Kavak Beldesi: Serkan Avcı Biga: Hüseyin Çimen

- Türkiye Komünist Partisi Çanakkale Belediyesi: Reyhan Yıldırım Gökçeada: Ferruh Taşdelen - Çanakkale Bağımsız Çanakkale Belediyesi: İlyas Terzi Merkez Kepez Beldesi: Gökhan Bayram Ezine: Ali Altan

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