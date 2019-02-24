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Çanakkale'de kar yağışı

Gelibolu'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle yapılamayan feribot seferlerini bekleyen 600 kişiye kumanya dağıtıldı- İlçede hafta sonu tatili dolayısıyla boş olan öğrenci yurtları da konaklama ihtiyacı bulunanların hizmetine açıldı

24 Şubat 2019 Pazar 01:08
Çanakkale'de kar yağışı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle yapılamayan feribot seferlerini bekleyenlere kumanya dağıtıldı, konaklama ihtiyacı bulunanlar öğrenci yurtlarına yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak arasındaki feribot seferleri bölgede yaşanan kar yağışı ve fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Avrupa'dan Anadolu'ya geçmek için bekleyenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için kaymakamlık, belediye, emniyet ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

İlçedeki öğrenci yurtları, hafta sonu tatili olması nedeniyle boş olduğundan mahsur kalan ve barınmak isteyenlere tahsis edildi. Çalışma kapsamında ayrıca 600 kişiye kumanya dağıtıldı.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Çanakkale-İstanbul yolunda yaptıkları denetimlerde zincir donanımı bulunmayan araçların seyrine izin verilmedi.

Denetimlerin 24 saat boyunca devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 01:08
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