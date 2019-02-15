Çanakkale’de kar yağışı
Çanakkale-Çan Karayolu üzerinde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.15 Şubat 2019 Cuma 12:34
Çanakkale-Çan Karayolu üzerinde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Çanakkale- Çan Karayolu üzerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.Kar yağışının bölgede bulunan ormanlık alanı beyaza bürümesi ile kartpostallık görüntüler oluştu.Karayolları ekipleri meydana gelebilecek buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor. Bölgede kar yağışı sürüyor.
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