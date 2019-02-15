0553 313 94 23

Çanakkale'de kar yağışı

Karayolları ekipleri yağışın yoğun olduğu yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı

15 Şubat 2019 Cuma 11:31
Çanakkale'de kar yağışı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Çanakkale ile Balıkesir ve İzmir arasında kullanılan bağlantı yolu kar tutmaya başladı.

Çan ve Yenice ilçelerine bağlanan yolda, Karayolları ekiplerince tuzlama ve kar temizleme çalışması yapıldı.

Ayrıca ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Jandarma görevlileri ise Çan ve Yenice ilçelerinin ara bağlantı yollarında denetimlerini sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:31
  1. Çanakkale
  2. kar yağışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor
    1. Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle..
    2. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    3. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
    4. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
    5. Kırgızistan'da 2018'de 77 bin istihdam..
    6. Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü
    7. Yenimahalle’de unutulmaz Sevgililer..
    8. Kars’ta belediye kaldırımların karını..
    9. Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun..
    10. Barcelona, Valverde'nin sözleşmesini..
    11. Başkan Yaşar: “Şentepe şenlendi”
    12. İran'dan Varşova Konferansı'na..
    13. Şenol Güneş kararını verdi! Ricardo..
    14. İstanbul’da 12 PKK’lı yakalandı
    15. Aile sorunlarına İslami pansuman
    16. Ankara merkezli FETÖ operasyonu!..
    17. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın seçmen..
    18. 93 yaşında yeniden aday oldu
    19. Çanakkale'de kar yağışı
    20. Kaymakam Aydın, sınır kapısında..
    21. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi..
    22. Yaşama tutunduğu futbolda engeline de..
    23. Kadir Bütüner güven tazeledi
    24. Barcelona, Valverde’nin sözleşmesini..
    25. Karlıova bu kış adıyla özdeşleşti
    26. Besicilerin hayatı 12 ay naylon..
    27. İDO’dan Sevgililer Günü’nde ’first..
    28. Anne ve baba adayları doğuma ve bebeği..
    29. Robotik kodlama öğrencilerine ‘İlham..
    30. Öğrenciler “Oyna, Öğren, Yaşa” projesi..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi