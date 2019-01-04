Çanakkale'de kar yağışı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.



Kentte saat 20.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Çanakkale ile Balıkesir ve İzmir arasında kullanılan bağlantı yolunda kar tutmaya başladı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin bulunduğu mevkide etkisini arttıran yağış sürücülere zorlu anlar yaşattı. Kepez Belediyesine bağlı ekipler hastane yolunda temizlik çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri ise ana yollarda ve yağışın arttığı bölgelerde tuzlama ve kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.



Jandarma ekipleri ise Çan ve Yenice ilçelerinin ara bağlantı yollarında denetim gerçekleştiriyor.