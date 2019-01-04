0553 313 94 23

Çanakkale'de kar yağışı

Karayolları ekipler ana yollarda ve yağışın arttığı bölgelerde tuzlama ve kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor

04 Ocak 2019 Cuma 00:47
Çanakkale'de kar yağışı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Kentte saat 20.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Çanakkale ile Balıkesir ve İzmir arasında kullanılan bağlantı yolunda kar tutmaya başladı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin bulunduğu mevkide etkisini arttıran yağış sürücülere zorlu anlar yaşattı. Kepez Belediyesine bağlı ekipler hastane yolunda temizlik çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri ise ana yollarda ve yağışın arttığı bölgelerde tuzlama ve kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Jandarma ekipleri ise Çan ve Yenice ilçelerinin ara bağlantı yollarında denetim gerçekleştiriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 00:47
  1. Çanakkale
  2. kar
  3. kar yağışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi
    1. Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a..
    2. Çanakkale'de kar yağışı
    3. Muğla'da sağanak etkili oluyor
    4. Uzman isimden kritik açıklama!..
    5. Hatay'da fabrika yangını
    6. Türk doktordan devrim gibi buluş!..
    7. Dünya Güneş'e en yakın konuma geldi
    8. Somali'den BM'ye "iç işlerimize..
    9. Tekirdağ'da eğitime kar engeli
    10. Kırklareli'nde yoğun kar
    11. İran ABD'ye ayar verdi: Tehdit tehdidi..
    12. Bursa'da ev yangını
    13. Türk kullanıcıdan dikkat çeken..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2019
    15. 2 ilde okullar tatil edildi! İşte o..
    16. Define avcılarına şok! Çok sayıda..
    17. Vatikan için çanlar çalışıyor! Çocuk..
    18. Zarif'ten ABD'ye: "Tehdit tehdidi..
    19. Bağcılar'da yangın
    20. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam oranları belli oldu
    Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam oranları belli oldu
    ABD'de Kongre üyeleri yarın yemin edecek... Kur'an'a el basacaklar
    ABD'de Kongre üyeleri yarın yemin edecek... Kur'an'a el basacaklar