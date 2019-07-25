Çanakkale’de kaçak yapıların yıkımına başlandı

Çanakkale’de, İmar Barışı Kanununu istismar ettiği tespit edilen ruhsatsız kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Çanakkale’de, İmar Barışı Kanunu’nun istismar edildiği, 2018 ve 2019 yılları içinde de imarsız, ruhsatsız kaçak yapılar yapıldığı yetkililer tarafından tespit edildi. Çanakkale Merkez ve ilçelerinde devam eden tespitlerde bugüne kadar 768 adet kaçak yapıya ait tutanaklar hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Özel İdare ekipleri, hukuki işlemleri tamamlanan ve yasal dayanağı, hukuki gerekçeleri kalmayan binaların 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre yıkımına başladı

Hukuki işlemleri tamamlanan 10 kaçak yapının yıkımı gerçekleşti. Diğer kaçak yapı tutanakları ile ilgili adli süreç sonuçları beklenirken, sürecin tamamlanmasından sonra gerekli tebligatların akabinde yıkım işlemlerinin gerçekleştiği açıklandı.

İmar Barışı Kanunu’nun istismarını engellemek için Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale İl Özel İdaresi ve belediyelerin teknik elemanlarının denetimlerini sürdürdüğü belirtildi. Tespit edilen kaçak yapılara ilişkin yıkım işlemleri adli süreçler tamamlandıkça devam edecek.